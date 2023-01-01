Wink
Фильмы
Лунолет «Сурикат»
Актёры и съёмочная группа фильма «Лунолет «Сурикат»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунолет «Сурикат»»

Режиссёры

Ханнеке Шутте

Ханнеке Шутте

Hanneke Schutte
Режиссёр

Актёры

Аншен дю Плесси

Аншен дю Плесси

Anchen du Plessis
Актриса
Рика Сеннетт

Рика Сеннетт

Rika Sennett
АктрисаOuma Koekie Joubert
Пьерр ван Плецен

Пьерр ван Плецен

Pierre van Pletzen
АктёрOupa Willem Joubert
Тембалету Нтули

Тембалету Нтули

Thembalethu Ntuli
АктёрBhubesi (в титрах: Themba Ntuli)
Анле Барнар

Анле Барнар

Hanlé Barnard
АктрисаMathilda Johanna de la Rey
Дрикус Волшенк

Дрикус Волшенк

Drikus Volschenk
АктёрGideon de la Rey
Доктор Хасу-Нкатло

Доктор Хасу-Нкатло

Doctor Khasu-Nkatlo
Актёр
Дебора Леттнер

Дебора Леттнер

Deborah Lettner
Актриса
Кайли Гров

Кайли Гров

Kylie Grové
Актриса
Карин ван дер Лаг

Карин ван дер Лаг

Karin van der Laag
АктрисаSkinder Tannie 3

Сценаристы

Ханнеке Шутте

Ханнеке Шутте

Hanneke Schutte
Сценарист

Продюсеры

Андре Шольц

Андре Шольц

André Scholtz
Продюсер
Дрис Шольц

Дрис Шольц

Dries Scholtz
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Портная

Анастасия Портная

Актриса дубляжа
Наталья Казначеева

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Татьяна Манетина

Татьяна Манетина

Актриса дубляжа
Василий Зотов

Василий Зотов

Актёр дубляжа

Художники

Мэри-Сью Моррис

Мэри-Сью Моррис

Mary-Sue Morris
Художница