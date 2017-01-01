Лунолет «Сурикат» (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

13-летняя Гидеонетта де ла Рей живет под страхом проклятия, которое якобы наложено на всех, кто носит имя Гидеон. Отец пытается разубедить девочку, но его внезапная смерть лишь усугубляет ее страхи. Гидеонетта знакомится с глухим мальчиком Бхубеси, который мечтает стать космонавтом и усердно готовится к полету в космос. Дружба с ним возвращает девочке веру в жизнь и помогает преодолеть страхи.



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