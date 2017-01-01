Лунолет «Сурикат»
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Лунолет «Сурикат»

Лунолет «Сурикат» (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.22017, Meerkat Maantuig
Фантастика, Драмы93 мин12+

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Сюжет

13-летняя Гидеонетта де ла Рей живет под страхом проклятия, которое якобы наложено на всех, кто носит имя Гидеон. Отец пытается разубедить девочку, но его внезапная смерть лишь усугубляет ее страхи. Гидеонетта знакомится с глухим мальчиком Бхубеси, который мечтает стать космонавтом и усердно готовится к полету в космос. Дружба с ним возвращает девочке веру в жизнь и помогает преодолеть страхи.

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Информация

Страна
ЮАР
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лунолет «Сурикат»»

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