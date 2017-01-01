Лунолет «Сурикат» (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.22017, Meerkat Maantuig
Фантастика, Драмы93 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
13-летняя Гидеонетта де ла Рей живет под страхом проклятия, которое якобы наложено на всех, кто носит имя Гидеон. Отец пытается разубедить девочку, но его внезапная смерть лишь усугубляет ее страхи. Гидеонетта знакомится с глухим мальчиком Бхубеси, который мечтает стать космонавтом и усердно готовится к полету в космос. Дружба с ним возвращает девочке веру в жизнь и помогает преодолеть страхи.
Лунолет «Сурикат» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮАР
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
7.2 IMDb
- ХШРежиссёр
Ханнеке
Шутте
- АдАктриса
Аншен
дю Плесси
- РСАктриса
Рика
Сеннетт
- ПвАктёр
Пьерр
ван Плецен
- ТНАктёр
Тембалету
Нтули
- АБАктриса
Анле
Барнар
- ДВАктёр
Дрикус
Волшенк
- ДХАктёр
Доктор
Хасу-Нкатло
- ДЛАктриса
Дебора
Леттнер
- КГАктриса
Кайли
Гров
- КвАктриса
Карин
ван дер Лаг
- ХШСценарист
Ханнеке
Шутте
- АШПродюсер
Андре
Шольц
- ДШПродюсер
Дрис
Шольц
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ММХудожница
Мэри-Сью
Моррис