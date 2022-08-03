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Луни Тюнз: Снова в деле

Луни Тюнз: Снова в деле (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Looney Tunes: Back in Action
Мультфильм, Семейный87 мин12+

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О фильме

Багс Банни и Даффи Дак — в реальной жизни! Поиски пропавшего человека и огромного мифического алмаза приводят Багса и Даффи сначала в Лас-Вегас, а затем в непроходимые джунгли Африки…

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Луни Тюнз: Снова в деле»