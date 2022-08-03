Луни Тюнз: Снова в деле
Wink
Детям
Луни Тюнз: Снова в деле

Луни Тюнз: Снова в деле (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.32003, Looney Tunes: Back in Action
Мультфильм, Комедия87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Анимационные герои: Багс Банни и Даффи Дак - в реальной жизни! Поиски пропавшего человека и огромного мифического алмаза приводят Багса и Даффи сначала в Лас-Вегас, а затем в непроходимые джунгли Африки…

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Луни Тюнз: Снова в деле»