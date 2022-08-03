Луни Тюнз: Снова в деле (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.32003, Looney Tunes: Back in Action
Мультфильм, Комедия87 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анимационные герои: Багс Банни и Даффи Дак - в реальной жизни! Поиски пропавшего человека и огромного мифического алмаза приводят Багса и Даффи сначала в Лас-Вегас, а затем в непроходимые джунгли Африки…
СтранаСША, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джо
Данте
- ЭГРежиссёр
Эрик
Голдберг
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актриса
Дженна
Элфман
- Актёр
Стив
Мартин
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- ХЛАктриса
Хэзер
Локлир
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- БГАктёр
Билл
Голдберг
- ДСАктёр
Дон
Стэнтон
- ДСАктёр
Дэн
Стэнтон
- ДМАктёр
Дик
Миллер
- ЛДСценарист
Ларри
Дойл
- БГПродюсер
Берни
Голдманн
- ДСПродюсер
Джоэль
Саймон
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- КДПродюсер
Кристофер
ДеФариа
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ББХудожник
Боб
Бойл
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- МХМонтажёр
Маршалл
Харви
- Оператор
Дин
Канди
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит