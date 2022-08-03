Лука (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
В водах прибрежного итальянского городка водятся удивительные существа, способные принимать человеческий облик, выходя на сушу. Однако амфибии не пользуются этим умением — слишком велика опасность стать добычей рыболова. Встретив беспризорного ихтиандра Альберто, юный ихтиандрик Лука решается нарушить родительский запрет и отправляется в город искать приключения вместе с новым другом.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭКРежиссёр
Энрико
Касароса
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- Актёр
Джек
Дилан Грейзер
- ЭБАктриса
Эмма
Берман
- СРАктёр
Саверио
Раймондо
- Актриса
Майя
Рудольф
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- СМАктриса
Сэнди
Мартин
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- МБАктёр
Марко
Барричелли
- ПСАктёр
Питер
Сон
- МДСценарист
Майк
Джонс
- ЭКСценарист
Энрико
Касароса
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- КЗПродюсер
Кири
Зупер
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- АААктёр дубляжа
Андрей
Арчаков
- МАктриса дубляжа
Монеточка
- Актёр дубляжа
Александр
Горчилин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ДЧХудожница
Дженнифер
Чан
- ДХХудожник
Джош
Холтсклоу
- ДШХудожник
Дон
Шэнк
- КУОператор
Ким
Уайт
- Композитор
Дэн
Ромер