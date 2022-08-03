Лука (фильм, 2021) смотреть онлайн

В водах прибрежного итальянского городка водятся удивительные существа, способные принимать человеческий облик, выходя на сушу. Однако амфибии не пользуются этим умением — слишком велика опасность стать добычей рыболова. Встретив беспризорного ихтиандра Альберто, юный ихтиандрик Лука решается нарушить родительский запрет и отправляется в город искать приключения вместе с новым другом.

