Лука
Wink
Детям
Лука
8.82021, Luca
Мультфильм, Семейный91 мин6+

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Лука (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

В водах прибрежного итальянского городка водятся удивительные существа, способные принимать человеческий облик, выходя на сушу. Однако амфибии не пользуются этим умением — слишком велика опасность стать добычей рыболова. Встретив беспризорного ихтиандра Альберто, юный ихтиандрик Лука решается нарушить родительский запрет и отправляется в город искать приключения вместе с новым другом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лука»