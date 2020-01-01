Ловушка
Wink
Фильмы
Ловушка
7.42020, Lovushka
Боевики, Драмы84 мин18+

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Ловушка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В дом руководительницы московского банка Инги врываются преступники. Они берут в заложники ее дочь и няню и требуют выкуп: 20 миллионов евро за 48 часов. Для банка это все равно что смертельный приговор, но Инга готова пожертвовать карьерой. К счастью, она не одинока: в доме оказался ее бывший муж, приехавший навестить дочку, и он сделает все, чтобы ее спасти.

Ловушка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка»

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