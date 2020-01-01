Ловушка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В дом руководительницы московского банка Инги врываются преступники. Они берут в заложники ее дочь и няню и требуют выкуп: 20 миллионов евро за 48 часов. Для банка это все равно что смертельный приговор, но Инга готова поже�ртвовать карьерой. К счастью, она не одинока: в доме оказался ее бывший муж, приехавший навестить дочку, и он сделает все, чтобы ее спасти.



Ловушка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.