Ловушка (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
В дом руководительницы московского банка Инги врываются преступники. Они берут в заложники ее дочь и няню и требуют выкуп: 20 миллионов евро за 48 часов. Для банка это все равно что смертельный приговор, но Инга готова поже�ртвовать карьерой. К счастью, она не одинока: в доме оказался ее бывший муж, приехавший навестить дочку, и он сделает все, чтобы ее спасти.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- МПРежиссёр
Михаил
Погосов
- Актёр
Дмитрий
Клепацкий
- МДАктёр
Максим
Дахненко
- Актриса
Виктория
Полторак
- АААктёр
Алексей
Агрызков
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ИФАктриса
Инга
Фишлер
- ВКАктёр
Владимир
Колида
- ИААктёр
Иван
Акинфеев
- ЛГАктриса
Лиана
Гриба
- АДАктёр
Андрей
Давыдов
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков
- АКОператор
Акоб
Каранфилян
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц