Ловушка
Wink
Фильмы
Ловушка

Ловушка (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.32016, A Kind of Murder
Триллер91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Стэкхаусы — внешне идеальная семейная пара. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками и ревностью. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Стекхаус решает встретиться с мужем убитой, не предполагая, в какую ловушку угодит.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка»