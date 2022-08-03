Ловушка (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.32016, A Kind of Murder
Триллер91 мин18+
О фильме
Стэкхаусы — внешне идеальная семейная пара. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками и ревностью. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Стекхаус решает встретиться с мужем убитой, не предполагая, в какую ловушку угодит.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
