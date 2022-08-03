Ловушка (фильм, 2016) смотреть онлайн

Нью-Йорк, шестидесятые годы прошлого века. Стэкхаусы — внешне идеальная семейная пара: молодые, красивые, успешные. Он — удачливый архитектор, она — процветающий риелтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жена букиниста, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Ему кажется, что убийцей мог быть муж жертвы, хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стекхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку угодит.

