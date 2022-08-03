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Ловушка (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, A Kind of Murder
Триллер, Криминал91 мин18+

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О фильме

Нью-Йорк, шестидесятые годы прошлого века. Стэкхаусы — внешне идеальная семейная пара: молодые, красивые, успешные. Он — удачливый архитектор, она — процветающий риелтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жена букиниста, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Ему кажется, что убийцей мог быть муж жертвы, хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стекхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку угодит.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка»