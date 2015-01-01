Ловушка (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Нью-Йорк, шестидесятые годы прошлого века. Стэкхаусы – внешне идеальная семейная пара: молодые, красивые, успешные. Он – удачливый архитектор, она – процветающий риелтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жена букиниста, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Ему кажется, что убийцей мог быть муж жертвы, хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стекхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку угодит.
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Информация
Рейтинг
- ЭГРежиссёр
Энди
Годдард
- Актёр
Патрик
Уилсон
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Эдди
Марсан
- ВКАктёр
Винсент
Картайзер
- ДОАктёр
Джон
Осбек
- РЛАктёр
Радек
Лорд
- КААктриса
Кристин
А. Дай
- КМАктриса
Келли
Мэнгелкоч
- КДАктриса
Корри
Дэниэли
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- ЭГПродюсер
Энди
Годдард
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс