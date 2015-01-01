Ловушка
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Ловушка

Ловушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.92015, A Kind of Murder
Триллеры, Детективы91 мин18+

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Сюжет

Нью-Йорк, шестидесятые годы прошлого века. Стэкхаусы – внешне идеальная семейная пара: молодые, красивые, успешные. Он – удачливый архитектор, она – процветающий риелтор и великолепная хозяйка великолепного дома. На самом деле Уолтер давно думает о разводе, потому что Клара замучила его своими претензиями, истериками, ревностью и угрозами покончить с собой, если он ее оставит. Однажды внимание Уолтера привлекает газетная заметка: женщина, жена букиниста, жестоко убита неподалеку от стоянки автобуса, преступника не нашли. Ему кажется, что убийцей мог быть муж жертвы, хотя у того, казалось бы, надежное алиби. Стекхаус решает с ним встретиться, не предполагая, в какую ловушку угодит.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка»

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