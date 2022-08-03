Лорд Вор (фильм, 2006) смотреть онлайн

После смерти матери братья Боб и Поп попадают к своей вредной тeте и однажды решают сбежать от нее в Венецию. Там подростки знакомятся с группой беспризорников, которые под руководством своего вожака Лорда Вора грабят бесчестных богачей. Боб и Поп присоединяются к шайке.

