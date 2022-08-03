Лорд Вор (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, The Thief Lord
Фэнтези, Приключения94 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После смерти матери братья Боб и Поп попадают к своей вредной тeте и однажды решают сбежать от нее в Венецию. Там подростки знакомятся с группой беспризорников, которые под руководством своего вожака Лорда Вора грабят бесчестных богачей. Боб и Поп присоединяются к шайке.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрСемейный, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РКРежиссёр
Рихард
Клаус
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- ДХАктёр
Джаспер
Харрис
- ЭКАктриса
Элис
Коннор
- Актёр
Джим
Картер
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- КБАктриса
Кэрол
Бойд
- БГАктёр
Боб
Гуди
- МТАктёр
Малкольм
Тернер
- РВАктёр
Ролло
Викс
- Актёр
Джордж
Маккэй
- РКСценарист
Рихард
Клаус
- КФСценарист
Корнелия
Функе
- РКПродюсер
Рихард
Клаус
- ФМХудожник
Франк
Майлинг
- СКХудожница
Стефани
Колли
- МДХудожник
Мануэль
Демуллинг
- ПРМонтажёр
Петер
Р. Адам
- ДСОператор
Давид
Слама
- МККомпозитор
Майкл
Ксани-Уиллис