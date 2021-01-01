Локдаун (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная комедия от режиссера блокбастера «Грань будущего» Дага Лаймана. Лондон, 2020 год, мир накрыла пандемия коронавируса. Линда и Пэкстон соблюдают изоляцию, как и большинство жителей. Она занимает высокий пост в �региональном отделении международной компании, он работает курьером и, кажется, их отношения подходят к концу. Однако вскоре судьба дает им понять, что не все так однозначно…



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