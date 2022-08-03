Лобстер (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.52015, The Lobster
Драма, Фантастика113 мин18+
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О фильме
Фантастический антиромком, открывший широкому зрителю греческого абсурдиста Йоргоса Лантимоса и получивший приз жюри Каннского кинофестиваля, с Колином Фарреллом и Рэйчел Вайс в главных ролях. В недалеком будущем люди, у которых нет пары, объявлены вне закона. Их отправляют в отель для таких же одиночек, где у человека есть два варианта развития событий. Первый – за 45 дней найти себе пару и вернуться к условно нормальной жизни. Второй – не уложиться в срок и быть превращенным в какое-либо животное. Брошенный супругой Дэвид прибывает в отель вместе с псом, который когда-то был его братом. Сам Дэвид планирует в случае фиаско с поиском партнерши стать лобстером, но готов пойти на многое, чтобы избежать этой доли.
СтранаНидерланды, Ирландия, Греция, Франция, Великобритания
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Йоргос
Лантимос
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Джессика
Барден
- Актриса
Оливия
Колман
- Актёр
Джон
Си Райли
- АЛАктриса
Ариана
Лабед
- Актриса
Аггелики
Папоулья
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актриса
Леа
Сейду
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- Сценарист
Йоргос
Лантимос
- ЭФСценарист
Эфтимис
Филиппу
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- СБХудожница
Сара
Бленкинсоп
- ЖАХудожница
Жаклин
Абрахамс
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис