Лобстер (фильм, 2015) смотреть онлайн

Фантастический антиромком, открывший широкому зрителю греческого абсурдиста Йоргоса Лантимоса и получивший приз жюри Каннского кинофестиваля, с Колином Фарреллом и Рэйчел Вайс в главных ролях. В недалеком будущем люди, у которых нет пары, объявлены вне закона. Их отправляют в отель для таких же одиночек, где у человека есть два варианта развития событий. Первый – за 45 дней найти себе пару и вернуться к условно нормальной жизни. Второй – не уложиться в срок и быть превращенным в какое-либо животное. Брошенный супругой Дэвид прибывает в отель вместе с псом, который когда-то был его братом. Сам Дэвид планирует в случае фиаско с поиском партнерши стать лобстером, но готов пойти на многое, чтобы избежать этой доли.

