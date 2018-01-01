Wink
Фильмы
Лицензия на убийство
Актёры и съёмочная группа фильма «Лицензия на убийство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лицензия на убийство»

Режиссёры

Джон Глен

John Glen
Режиссёр

Актёры

Тимоти Далтон

Timothy Dalton
АктёрJames Bond
Кэри Лоуэлл

Carey Lowell
АктрисаPam Bouvier
Роберт Дави

Robert Davi
АктёрFranz Sanchez
Талиса Сото

Talisa Soto
АктрисаLupe Lamora
Десмонд Ллевелин

Desmond Llewelyn
АктёрQ
Энтони Цербе

Anthony Zerbe
АктёрMilton Krest
Фрэнк Макрей

Frank McRae
АктёрSharkey
Дэвид Хедисон

David Hedison
АктёрFelix Leiter
Роберт Браун

Robert Brown
АктёрM
Кэролин Блисс

Caroline Bliss
АктрисаMiss Moneypenny

Сценаристы

Майкл Дж. Уилсон

Michael G. Wilson
Сценарист
Ричард Мэйбаум

Richard Maibaum
Сценарист
Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Альберт Р. Брокколи

Albert R. Broccoli
Продюсер
Барбара Брокколи

Barbara Broccoli
Продюсер
Том Пивснер

Tom Pevsner
Продюсер
Майкл Дж. Уилсон

Michael G. Wilson
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Градов

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Борис Токарев

Актёр дубляжа

Художники

Майкл Ламонт

Michael Lamont
Художник
Джоди Линн Тиллен

Jodie Lynn Tillen
Художница
Майкл Форд

Michael Ford
Художник

Монтажёры

Джон Гроувер

John Grover
Монтажёр

Операторы

Алек Миллз

Alec Mills
Оператор

Композиторы

Майкл Кэмен

Michael Kamen
Композитор