Актёры и съёмочная группа фильма «Лицензия на убийство»

Актёры
АктёрJames Bond
Тимоти ДалтонTimothy Dalton
АктрисаPam Bouvier
Кэри ЛоуэллCarey Lowell
АктёрFranz Sanchez
Роберт ДавиRobert Davi
АктрисаLupe Lamora
Талиса СотоTalisa Soto
АктёрQ
Десмонд ЛлевелинDesmond Llewelyn
АктёрMilton Krest
Энтони ЦербеAnthony Zerbe
АктёрSharkey
Фрэнк МакрейFrank McRae
АктёрFelix Leiter
Дэвид ХедисонDavid Hedison
АктёрM
Роберт БраунRobert Brown
АктрисаMiss Moneypenny