Лицензия на убийство (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.51989, Licence to Kill
Боевик, Триллер127 мин12+
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О фильме
Агент ЦРУ и старый друг Джеймса Бонда, Феликс, на собственной шкуре познает все коварство и жестокость колумбийской наркомафии. Агента 007 безусловно не устраивает такое отношение к его друзьям и он, нарушив все инструкции и приказы, отправляется на поиски кровожадного наркобарона.
СтранаВеликобритания, США, Мексика
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Глен
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- КЛАктриса
Кэри
Лоуэлл
- Актёр
Роберт
Дави
- ТСАктриса
Талиса
Сото
- ДЛАктёр
Десмонд
Ллевелин
- ЭЦАктёр
Энтони
Цербе
- ФМАктёр
Фрэнк
Макрей
- ДХАктёр
Дэвид
Хедисон
- РБАктёр
Роберт
Браун
- КБАктриса
Кэролин
Блисс
- МДСценарист
Майкл
Дж. Уилсон
- РМСценарист
Ричард
Мэйбаум
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- ТППродюсер
Том
Пивснер
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Уилсон
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- ДЛХудожница
Джоди
Линн Тиллен
- МФХудожник
Майкл
Форд
- ДГМонтажёр
Джон
Гроувер
- АМОператор
Алек
Миллз
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен