Агент ЦРУ и старый друг Джеймса Бонда, Феликс, на собственной шкуре познает все коварство и жестокость колумбийской наркомафии. Агента 007 безусловно не устраивает такое отношение к его друзьям и он, нарушив все инструкции и приказы, отправляется на поиски кровожадного наркобарона.



