Лицензия на убийство
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Лицензия на убийство

Лицензия на убийство (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.51989, Licence to Kill
Боевик, Триллер127 мин12+

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О фильме

Агент ЦРУ и старый друг Джеймса Бонда, Феликс, на собственной шкуре познает все коварство и жестокость колумбийской наркомафии. Агента 007 безусловно не устраивает такое отношение к его друзьям и он, нарушив все инструкции и приказы, отправляется на поиски кровожадного наркобарона.

Страна
Великобритания, США, Мексика
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лицензия на убийство»