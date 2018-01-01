Wink
Фильмы
Лицензия на брак
Актёры и съёмочная группа фильма «Лицензия на брак»

Режиссёры

Кен Куопис

Ken Kwapis
Режиссёр

Актёры

Робин Уильямс

Robin Williams
АктёрReverend Frank
Мэнди Мур

Mandy Moore
АктрисаSadie Jones
Джон Красински

John Krasinski
АктёрBen Murphy
Эрик Кристиан Олсен

Eric Christian Olsen
АктёрCarlisle
Кристин Тейлор

Кристин Тейлор

Christine Taylor
АктрисаLindsey Jones
Джош Флиттер

Josh Flitter
АктёрChoir Boy
ДеРэй Дэвис

DeRay Davis
АктёрJoel
Питер Штраусс

Peter Strauss
АктёрMr. Jones
Грейс Забриски

Grace Zabriskie
АктрисаGrandma Jones
Роксанна Харт

Roxanne Hart
АктрисаMrs. Jones

Сценаристы

Винс Ди Меглио

Vince Di Meglio
Сценарист
Ким Баркер

Kim Barker
Сценарист
Уэйн Ллойд

Wayne Lloyd
Сценарист

Продюсеры

Майк Медавой

Mike Medavoy
Продюсер
Ник Осборн

Nick Osborne
Продюсер
Роберт Симондс

Robert Simonds
Продюсер
Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер

Художники

Дина Аппель

Deena Appel
Художница
Карен О’Хара

Karen O'Hara
Художница

Операторы

Джон Бэйли

John Bailey
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор