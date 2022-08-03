Лицензия на брак (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, License to Wed
Мелодрама, Комедия87 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодая пара всегда мечтала вступить в брак в семейной церкви. Проблема в том, что бракосочетания в этой церкви расписаны на два года вперед. Их пообещали сочетать в браке только в том случае, если они окончат специальные курсы и принесут специальный диплом.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ККРежиссёр
Кен
Куопис
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актриса
Мэнди
Мур
- Актёр
Джон
Красински
- Актёр
Эрик
Кристиан Олсен
- КТАктриса
Кристин
Тейлор
- ДФАктёр
Джош
Флиттер
- ДДАктёр
ДеРэй
Дэвис
- ПШАктёр
Питер
Штраусс
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- РХАктриса
Роксанна
Харт
- ВДСценарист
Винс
Ди Меглио
- КБСценарист
Ким
Баркер
- УЛСценарист
Уэйн
Ллойд
- Продюсер
Майк
Медавой
- НОПродюсер
Ник
Осборн
- Продюсер
Роберт
Симондс
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДАХудожница
Дина
Аппель
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек