Лицензия на брак

Лицензия на брак (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, License to Wed
Мелодрама, Комедия87 мин12+

О фильме

Молодая пара всегда мечтала вступить в брак в семейной церкви. Проблема в том, что бракосочетания в этой церкви расписаны на два года вперед. Их пообещали сочетать в браке только в том случае, если они окончат специальные курсы и принесут специальный диплом.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

