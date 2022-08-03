Лис и пес (фильм, 1981) смотреть онлайн
9.11981, The Fox and the Hound
Мультфильм79 мин0+
О фильме
Экранизация книги Дэниэла П. Мэнникса. История про лисенка Тодда и щенка Коппера. Малыши были очень дружны, но когда подросли, одному природа уготовила роль охотника, другому, увы, объекта охоты.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ТБРежиссёр
Тед
Берман
- РРРежиссёр
Ричард
Рич
- АСРежиссёр
Арт
Стивенс
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэнд
- МРАктёр
Микки
Руни
- Актёр
Курт
Рассел
- ПБАктриса
Перл
Бэйли
- ДААктёр
Джек
Альбертсон
- СДАктриса
Сэнди
Дункан
- ЖНАктриса
Жанетт
Нолан
- ПБАктёр
Пэт
Баттрем
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- ДМАктёр
Джон
МакИнтайр
- РБАктёр
Ричард
Бакалян
- ДПСценарист
Дэниэл
П. Мэнникс
- ЛКСценарист
Ларри
Клеммонс
- ТБСценарист
Тед
Берман
- РМПродюсер
Рон
Миллер
- ВРПродюсер
Вольфганг
Райтерман
- АСПродюсер
Арт
Стивенс
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МГАктриса дубляжа
Марина
Голуб
- ВПАктриса дубляжа
Виктория
Пьер-Мари
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ББКомпозитор
Бадди
Бэйкер