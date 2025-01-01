Лига теней (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Shadow Force
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооруж�иться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- ММАктёр
Метод
Мэн
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Керри
Вашингтон
- Актёр
Омар
Си
- ЭКАктёр
Эд
Куинн
- ДСАктриса
Дженел
Стивенс
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- М«Актёр
Марвин
«Крондон» Джонс III
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- Продюсер
Пилар
Савон
- С«Продюсер
Стивен
«Доктор» Лав
- Продюсер
Стерлинг
К. Браун
- ТХХудожница
Тиффани
Хасбурн
- КХМонтажёр
Кевин
Хейл