Лига теней (фильм, 2025) смотреть онлайн

Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооруж�иться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.



Лига теней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.