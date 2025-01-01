Лига теней
Wink
Фильмы
Лига теней

Лига теней (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Shadow Force
Боевик, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но нарушили одно из главных правил — влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них — самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.

Лига теней смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг