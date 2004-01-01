Личный досмотр (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Strip Search
Драмы88 мин18+
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Сюжет
Работа выдающегося голливудского режиссера Сидни Люмета, снявшего легендарный фильм «Двенадцать разгневанных мужчин». «Личный досмотр» изучает статус гражданских прав в связи с «патриотическим актом», принятым в США после терактов 11 сентября 2001 года. Закон расширил полномочия правительства по надзору за гражданами.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СЛРежиссёр
Сидни
Люмет
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- КЛАктёр
Кен
Люн
- БЛАктёр
Бруно
Ластра
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- ТГАктёр
Том
Гайри
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ПДАктриса
Пелл
Джеймс
- ОПАктёр
Остин
Пендлтон
- ТФСценарист
Том
Фонтана
- �МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- Продюсер
Барри
Левинсон
- ТНХудожница
Тина
Нигро
- ПЧКомпозитор
Пол
Чихара