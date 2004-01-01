Личный досмотр (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Работа выдающегося голливудского режиссера Сидни Люмета, снявшего легендарный фильм «Двенадцать разгневанных мужчин». «Личный досмотр» изучает статус гражданских прав в связи с «патриотическим актом», принятым в США после терактов 11 сентября 2001 года. Закон расширил полномочия правительства по надзору за гражданами.

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