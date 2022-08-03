Лесной концерт
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Лесной концерт

Лесной концерт (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, Лесной концерт
Мультфильм, Короткометражка10 мин12+

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О фильме

По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb