По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят

