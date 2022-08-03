Лесной концерт (фильм, 1953) смотреть онлайн
1953, Лесной концерт
Мультфильм, Короткометражка10 мин12+
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О фильме
По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИИРежиссёр
Иван
Иванов-Вано
- НЛАктёр
Николай
Литвинов
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- ММАктриса
Мария
Миронова
- ГНАктриса
Галина
Новожилова
- ТСАктриса
Татьяна
Струкова
- СМСценарист
Сергей
Михалков
- ВВХудожница
Вера
Валерианова
- ЕТХудожник
Елена
Танненберг
- ЛСМонтажёр
Лидия
Сазонова
- НВОператор
Николай
Воинов
- АЦКомпозитор
Александр
Цфасман