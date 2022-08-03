Wink
Фильмы
Лекарь. Ученик Авиценны HD

Лекарь. Ученик Авиценны HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Physician
Приключения148 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умирает в страшных мучениях: никто не знает ни природы еe болезни, ни лекарства против неe. Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну. Ему суждено пройти долгий путь...

Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лекарь. Ученик Авиценны HD»