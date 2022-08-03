Лекарь. Ученик Авиценны HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умирает в страшных мучениях: никто не знает ни природы еe болезни, ни лекарства против неe. Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну. Ему суждено пройти долгий путь...

