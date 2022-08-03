Лекарь. Ученик Авиценны HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умирает в страшных мучениях: никто не знает ни природы еe болезни, ни лекарства против неe. Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну. Ему суждено пройти долгий путь...
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Штёльцль
- ТПАктёр
Том
Пэйн
- Актёр
Бен
Кингсли
- ЭРАктриса
Эмма
Ригби
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- ЭМАктёр
Элиас
М’Барек
- Актёр
Майкл
Джибсон
- СТАктёр
Стэнли
Таунсенд
- ММАктёр
Майкл
Маркус Морган
- АТАктёр
Адам
Томас Райт
- Сценарист
Филипп
Штёльцль
- ВБПродюсер
Вольф
Бауэр
- НХПродюсер
Нико
Хофманн
- ЖМПродюсер
Жан
Мойто
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ТОХудожник
Томас
Олах
- ХБОператор
Хаген
Богданский