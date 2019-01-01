Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Угроза ситхов
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Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Угроза ситхов
8.22019, Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Menace of the Sith
Мультфильмы22 мин12+

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Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Угроза ситхов (мультфильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Граф Дуку использует новое изобретение, клономашину, для создания целой армии клонов Джека, хотя сам Джек-14 против этой смертоносной операции. А ставший учеником Энакин Скайуокер, заручившись поддержкой старых друзей и двух знакомых дроидов, намерен привести падаванов Йоды к победе!

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Информация

Страна
Китай, Дания
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Угроза ситхов»

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