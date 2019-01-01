8.22019, Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Menace of the Sith
Мультфильмы22 мин12+
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Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Угроза ситхов (мультфильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Граф Дуку использует новое изобретение, клономашину, для создания целой армии клонов Джека, хотя сам Джек-14 против этой смертоносной операции. А ставший учеником Энакин Скайуокер, заручившись поддержкой старых друзей и двух знакомых дроидов, намерен привести падаванов Йоды к победе!
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Информация
СтранаКитай, Дания
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- ПДАктёр
Пол
Добсон
- МДАктёр
Майкл
Донован
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- ЭФАктёр
Эндрю
Френсис
- АХАктёр
Адриан
Холмс
- ТКАктёр
Том
Кэйн
- КМАктриса
Келли
Мецгер
- МПСценарист
Майкл
Прайс
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс