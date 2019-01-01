Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Угроза ситхов (мультфильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Граф Дуку использует новое изобретение, клономашину, для создания целой армии клонов Джека, хотя сам Джек-14 против этой смертоносной операции. А ставший учеником Энакин Скайуокер, заручившись поддержкой старых друзей и двух знакомых дроидов, намерен привести падаванов Йоды к победе!



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