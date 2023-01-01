WinkДетямLego Звездные войны: Хроники Йоды — Скрытый клонАк�тёры и съёмочная группа фильма «Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Скрытый клон»
Актёры и съёмочная группа фильма «Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Скрытый клон»
Режиссёры
Актёры
АктёрC-3PO
Энтони ДэниелсAnthony Daniels
АктёрChancellor Palpatine / Captain Ackbar / Bib Fortuna
Тревор ДивэллTrevor Devall
АктёрJEK
Брайан ДобсонBrian Dobson
АктёрCount Dooku / Malakili
Майкл ДонованMichael Donovan
АктёрBobby / Gamorrean Guard
Брайан ДраммондBrian Drummond
АктёрCommander Cody
Эндрю ФренсисAndrew Francis
АктёрMace Windu
Адриан ХолмсAdrian Holmes
АктёрYoda / рассказчик
Том КэйнTom Kane
АктрисаVaash Ti
Келли МецгерKelly Metzger
АктёрGeneral Grievous