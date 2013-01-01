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Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Скрытый клон (мультфильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Наступило время тяжких испытаний. На просторах галактики бушует бесконечная война, где зловещий Дарк Сидиус и его приспешники состряпали новый план свержения Республики. Тем временем в академии джедаев, магистр Йода обучает молодых падаванов, не подозревая о надвигающейся беде. Под обличием друга, Палпатин заставил Йоду отправится на Альдераан, чтобы помочь Оби-Вану Кеноби. На планете его ждала западня, а пока академия была беззащитна, туда наведался генерал Гривус и похитил священный кристалл, способный оживить бессмертную армию. План тeмной стороны был в шаге от свершения, но они не ожидали, что юные джедаи отправятся в погоню за похитителем.
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Информация
СтранаДания, Китай
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- ЭДАктёр
Энтони
Дэниелс
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- МДАктёр
Майкл
Донован
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- ЭФАктёр
Эндрю
Френсис
- АХАктёр
Адриан
Холмс
- ТКАктёр
Том
Кэйн
- КМАктриса
Келли
Мецгер
- КМАктёр
Кирби
Морроу
- МПСценарист
Майкл
Прайс
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс