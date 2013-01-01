Lego Звездные войны: Хроники Йоды — Скрытый клон (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Наступило время тяжких испытаний. На просторах галактики бушует бесконечная война, где зловещий Дарк Сидиус и его приспешники состряпали новый план свержения Республики. Тем временем в академии джедаев, магистр Йода обучает молодых падаванов, не подозревая о надвигающейся беде. Под обличием друга, Палпатин заставил Йоду отправится на Альдераан, чтобы помочь Оби-Вану Кеноби. На планете его ждала западня, а пока академия была беззащитна, туда наведался генерал Гривус и похитил священный кристалл, способный оживить бессмертную армию. План тeмной стороны был в шаге от свершения, но они не ожидали, что юные джедаи отправятся в погоню за похитителем.



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