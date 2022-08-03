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ЛЕГО Ниндзяго Фильм HD

ЛЕГО Ниндзяго Фильм HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The LEGO Ninjago Movie
Мультфильм, Приключения97 мин12+

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О фильме

Ниндзя, самураи, повелители стихий сражаются бок о бок против темной армии изгнанного военачальника, намеренного вернуть себе власть.

Страна
Дания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ЛЕГО Ниндзяго Фильм HD»