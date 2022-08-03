ЛЕГО Ниндзяго Фильм HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The LEGO Ninjago Movie
Мультфильм, Приключения97 мин12+
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О фильме
Ниндзя, самураи, повелители стихий сражаются бок о бок против темной армии изгнанного военачальника, намеренного вернуть себе власть.
СтранаДания, США, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЧБРежиссёр
Чарли
Бин
- ПФРежиссёр
Пол
Фишер
- БЛРежиссёр
Боб
Логан
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Дэйв
Франко
- Актёр
Фред
Армисен
- КНАктёр
Кумэйл
Нанджиани
- Актёр
Майкл
Пенья
- ЭДАктриса
Эбби
Джейкобсон
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- ДБАктёр
Дэвид
Берроуз
- Актёр
Джастин
Теру
- ДШСценарист
Джаред
Штерн
- БЛСценарист
Боб
Логан
- ПФСценарист
Пол
Фишер
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- МГПродюсер
Марианн
Гарджер
- СГПродюсер
Сет
Грэм-Смит
- Актёр дубляжа
Михаил
Галустян
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ШБХудожница
Шарен
Беринжер
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Берроуз
- ГЭМонтажёр
Гаррет
Элкинс
- РФМонтажёр
Райан
Фолси
- ДСОператор
Дэвид
Скотт
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо