Легенды Мортал комбат: Битва миров
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды Мортал комбат: Битва миров»

Режиссёры

Этан Сполдинг

Ethan Spaulding
Режиссёр

Актёры

Дженнифер Карпентер

Jennifer Carpenter
АктрисаSonya Blade
Джоэл Макхэйл

Joel McHale
АктёрJohnny Cage
Айк Амади

Ike Amadi
АктёрJax Briggs / One Being
Артт Батлер

Artt Butler
АктёрShang Tsung / Shao Khan Soldier / Cyrax
Баярдо Де Мургуйя

Bayardo De Murguia
АктёрSub-Zero / Kuai Liang
Робин Аткин Даунс

Robin Atkin Downes
АктёрShinnok / Reiko
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаSatoshi Hasashi / Kitana / Mileena
Мэттью Ян Кинг

Matthew Yang King
АктёрKung Lao
Мэттью Мерсер

Matthew Mercer
АктёрStryker / Demon One / Smoke
Дэйв Митчелл

Dave Mitchell
АктёрRaiden / Kintaro / Sektor

Сценаристы

Джереми Адамс

Jeremy Adams
Сценарист
Эд Бун

Ed Boon
Сценарист
Джон Тобиас

John Tobias
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Криг

James Krieg
Продюсер
Рик Моралес

Rick Morales
Продюсер
Кип Браун

Kip Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Монтажёры

Кайл Стэффорд

Kyle Stafford
Монтажёр

Композиторы

Джон Дженнингс Бойд

John Jennings Boyd
Композитор