Легенды Мортал комбат: Битва миров (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.62021, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms
Мультфильм, Боевик76 мин18+
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О фильме
Несмотря на поражение в предыдущем турнире, император Шао Кан всe ещe надеется заполучить Земное царство. Они с Рейденом заключают новый договор и убеждают верховных богов дать им разрешение на проведение очередных состязаний. Но ни тот, ни другой не подозревают, что у них есть общий враг, действующий в своих интересах и угрожающий обоим мирам.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЭСРежиссёр
Этан
Сполдинг
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- АААктёр
Айк
Амади
- АБАктёр
Артт
Батлер
- БДАктёр
Баярдо
Де Мургуйя
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- МЯАктёр
Мэттью
Ян Кинг
- ММАктёр
Мэттью
Мерсер
- ДМАктёр
Дэйв
Митчелл
- ДАСценарист
Джереми
Адамс
- ЭБСценарист
Эд
Бун
- ДТСценарист
Джон
Тобиас
- ДКПродюсер
Джеймс
Криг
- РМПродюсер
Рик
Моралес
- КБПродюсер
Кип
Браун
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- КСМонтажёр
Кайл
Стэффорд
- ДДКомпозитор
Джон
Дженнингс Бойд