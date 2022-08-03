Легенды Мортал комбат: Битва миров
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Легенды Мортал комбат: Битва миров

Легенды Мортал комбат: Битва миров (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.62021, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms
Мультфильм, Боевик76 мин18+

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О фильме

Несмотря на поражение в предыдущем турнире, император Шао Кан всe ещe надеется заполучить Земное царство. Они с Рейденом заключают новый договор и убеждают верховных богов дать им разрешение на проведение очередных состязаний. Но ни тот, ни другой не подозревают, что у них есть общий враг, действующий в своих интересах и угрожающий обоим мирам.

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды Мортал комбат: Битва миров»