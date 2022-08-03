Несмотря на поражение в предыдущем турнире, император Шао Кан всe ещe надеется заполучить Земное царство. Они с Рейденом заключают новый договор и убеждают верховных богов дать им разрешение на проведение очередных состязаний. Но ни тот, ни другой не подозревают, что у них есть общий враг, действующий в своих интересах и угрожающий обоим мирам.

