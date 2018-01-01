Wink
Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна
Актёры и съёмочная группа фильма «Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна»

Режиссёры

Даррел Руни

Darrell Rooney
Режиссёр
Джаннин Руссель

Jeannine Roussel
Режиссёр

Актёры

Скотт Вулф

Scott Wolf
АктёрScamp
Алисса Милано

Alyssa Milano
АктрисаAngel
Чазз Пальминтери

Chazz Palminteri
АктёрBuster
Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрTramp / Jock / Trusty / Dogcatcher
Джоди Бенсон

Jodi Benson
АктрисаLady
Билл Фагербакки

Bill Fagerbakke
АктёрMooch
Микки Руни

Mickey Rooney
АктёрSparky
Бронсон Пиншо

Bronson Pinchot
АктёрFrancois
Кэти Мориарти

Cathy Moriarty
АктрисаRuby
Мэри Кэй Бергман

Mary Kay Bergman
АктрисаSi

Сценаристы

Билл Моц

Bill Motz
Сценарист
Боб Рот

Bob Roth
Сценарист
Флип Коблер

Flip Kobler
Сценарист

Продюсеры

Джаннин Руссель

Jeannine Roussel
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бирин

Актёр дубляжа
Марина Мелконян

Актёр дубляжа
Юлия Тимошенко

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа

Композиторы

Дэнни Труб

Danny Troob
Композитор