Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.32001, Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure
Мультфильм, Мелодрама66 мин0+
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О фильме
Продолжение классического диснеевского мультфильма о трогательных отношениях породистой Леди и бездомного пса Бродяги. Они уже родители целой своры щенков — трeх элегантных девочек и одного буйного мальчика по имени Шалун.
Также доступна английская дорожка.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДРРежиссёр
Даррел
Руни
- ДРРежиссёр
Джаннин
Руссель
- Актёр
Скотт
Вулф
- АМАктриса
Алисса
Милано
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- Актёр
Билл
Фагербакки
- МРАктёр
Микки
Руни
- БПАктёр
Бронсон
Пиншо
- КМАктриса
Кэти
Мориарти
- МКАктриса
Мэри
Кэй Бергман
- БМСценарист
Билл
Моц
- БРСценарист
Боб
Рот
- ФКСценарист
Флип
Коблер
- ДРПродюсер
Джаннин
Руссель
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- ММАктёр дубляжа
Марина
Мелконян
- ЮТАктриса дубляжа
Юлия
Тимошенко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ДТКомпозитор
Дэнни
Труб