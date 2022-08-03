Продолжение классического диснеевского мультфильма о трогательных отношениях породистой Леди и бездомного пса Бродяги. Они уже родители целой своры щенков — трeх элегантных девочек и одного буйного мальчика по имени Шалун.

Также доступна английская дорожка.

