Лапочка (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая танцовщица Хани — успешный хореограф видеоклипов. Однажды девушка получает двусмысленное предложение, которое тем не менее может сделать ее невероятно популярной в мире шоу-бизнеса…



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