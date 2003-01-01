Лапочка
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Лапочка

Лапочка (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.02003, Honey
Драмы, Мелодрамы90 мин6+

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Сюжет

Молодая танцовщица Хани — успешный хореограф видеоклипов. Однажды девушка получает двусмысленное предложение, которое тем не менее может сделать ее невероятно популярной в мире шоу-бизнеса…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лапочка»