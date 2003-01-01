Лапочка (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.02003, Honey
Драмы, Мелодрамы90 мин6+
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Сюжет
Молодая танцовщица Хани — успешный хореограф видеоклипов. Однажды девушка получает двусмысленное предложение, которое тем не менее может сделать ее невероятно популярной в мире шоу-бизнеса…
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- БВРежиссёр
Билле
Вудрафф
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Мекай
Файфер
- ЛРАктёр
Лил
Ромео
- Актриса
Джой
Брайант
- ДМАктёр
Дэвид
Москоу
- МЭАктриса
Мисси
Эллиот
- ЛМАктриса
Лонетт
Макки
- ЗУАктёр
Захари
Уильямс
- КМАктёр
Кристиан
Монсон
- АШАктёр
Аль
Ширер
- АХПродюсер
Андре
Харрелл
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- НБПродюсер
Николь
Браун
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АМХудожница
Анастасия
Масаро
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- МУКомпозитор
Мервин
Уоррен