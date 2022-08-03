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Квартира 143

Квартира 143 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Emergo
Ужасы, Триллер76 мин18+

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О фильме

Команда парапсихологов намеревается исследовать серию аномальных явлений, возникших в недавно заселенной квартире. Телефонные звонки в отсутствие звонящего, таинственные тени, световые аномалии, парящие в воздухе объекты— всe это лишь некоторые события, с которыми им предстоит столкнуться.

Страна
Испания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Квартира 143»