Квартира 143 (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Emergo
Ужасы, Триллер76 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Команда парапсихологов намеревается исследовать серию аномальных явлений, возникших в недавно заселенной квартире. Телефонные звонки в отсутствие звонящего, таинственные тени, световые аномалии, парящие в воздухе объекты— всe это лишь некоторые события, с которыми им предстоит столкнуться.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- КТРежиссёр
Карлес
Торренс
- ФГАктёр
Франсеск
Гарридо
- ФГАктриса
Фиона
Глэскотт
- Актёр
Рик
Гонсалес
- ДМАктриса
Джина
Мантенья
- МОАктёр
Майкл
О’Киф
- ДРАктёр
Дэмиэн
Роман
- ЛМАктриса
Лаура
Мартушелли
- ФРАктёр
Ферми
Рейчак
- СДАктёр
Сулейман
Диоп
- Сценарист
Родриго
Кортес
- Продюсер
Родриго
Кортес
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- СГПродюсер
Сюзанна
Гарсия Диас
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Ильюшенко
- Монтажёр
Родриго
Кортес
- ОДОператор
Оскар
Дуран
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес