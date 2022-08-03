Квартира 143 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Команда парапсихологов намеревается исследовать серию аномальных явлений, возникших в недавно заселенной квартире. Телефонные звонки в отсутствие звонящего, таинственные тени, световые аномалии, парящие в воздухе объекты— всe это лишь некоторые события, с которыми им предстоит столкнуться.

