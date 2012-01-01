Квартет (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Овации, цветы и поклонники остались в прошлом, но бодрые старички из Бичем-Хаус, дома ветеранов британской оперной сцены, не намерены сдаваться! Каждый год в день рождения Верди они устраивают гала-концерт. «Гвоздем программы» на этот раз должна стать новая постоялица — бывшая прима и настоящая стерва Джин.



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