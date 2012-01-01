Квартет (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.42012, Quartet
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Овации, цветы и поклонники остались в прошлом, но бодрые старички из Бичем-Хаус, дома ветеранов британской оперной сцены, не намерены сдаваться! Каждый год в день рождения Верди они устраивают гала-концерт. «Гвоздем программы» на этот раз должна стать новая постоялица — бывшая прима и настоящая стерва Джин.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Мэгги
Смит
- ТКАктёр
Том
Кортни
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ПКАктриса
Полин
Коллинз
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- ШСАктриса
Шеридан
Смит
- ЭСАктёр
Эндрю
Сакс
- ГДАктриса
Гвинет
Джонс
- ТПАктёр
Тревор
Пикок
- ДРАктёр
Дэвид
Райалл
- РХСценарист
Рональд
Харвуд
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- АКПродюсер
Аманда
Каплан
- ДФХудожник
Дэвид
Фокс
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли