Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. Жало скорпиона
Актёры и съёмочная группа фильма «Кунг-фу Панда: Захватывающие легенды. Жало скорпиона»

Режиссёры

Майкл Маллен

Michael Mullen
Режиссёр
Гейб Сварр

Gabe Swarr
Режиссёр
Аарон Хэммерсли

Aaron Hammersley
Режиссёр

Актёры

Мик Уингерт

Mick Wingert
АктёрPo
Кари Уолгрен

Kari Wahlgren
АктрисаTigress
Фред Таташиор

Fred Tatasciore
АктёрShifu
Джеймс Се

James Sie
АктёрMonkey
Амир Талай

Amir Talai
АктёрCrane
Люси Лью

Lucy Liu
АктрисаViper
Джеймс Хун

James Hong
АктёрMr. Ping
Питер Хатингс

Peter Hastings
АктёрApple Cart Duck
Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрFung

Сценаристы

Кевин Кэмпбелл

Kevin Campbell
Сценарист
Джессика Гао

Jessica Gao
Сценарист
Джин Грилло

Gene Grillo
Сценарист
Джошуа Хэмилтон

Joshua Hamilton
Сценарист

Продюсеры

Питер Хатингс

Peter Hastings
Продюсер
Эндрю Хёбнер

Andrew Huebner
Продюсер
Брэт Хааланд

Bret Haaland
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Борис Быстров

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Композиторы

Джереми Цуккерман

Jeremy Zuckerman
Композитор
Бенжамин Винн

Benjamin Wynn
Композитор