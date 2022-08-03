Куда приводят мечты (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.31998, What Dreams May Come
Фэнтези, Драма109 мин12+
О фильме
Крис и Энни Нильсены теряют сына и дочь в автокатастрофе, а впереди любящую жену ждет еще одно потрясение – Крис попадает в аварию и погибает. Потеряв семью и смысл жизни, Энни кончает с собой, и ее душа попадает в ад. Крис, оказавшийся в раю, отправляется на поиски любимой в преисподнюю.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВУРежиссёр
Винсент
Уорд
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ДБАктриса
Джессика
Брукс Грант
- ДПАктёр
Джош
Пэддок
- РЧАктриса
Розалинд
Чао
- ЛДАктриса
Люсинда
Дженни
- ММАктриса
Мэгги
МакКарти
- УБАктриса
Уильма
Бонет
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- РМСценарист
Ричард
Мэтисон
- ББПродюсер
Барнет
Бэйн
- РБПродюсер
Рональд
Бэсс
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- СДПродюсер
Стивен
Дойч
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ДДХудожник
Джим
Далтц
- ИБХудожница
Ивонн
Блейк
- СКХудожница
Синди
Карр
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- МХМонтажёр
Мэйзи
Хой
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен