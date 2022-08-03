Куда приводят мечты
Куда приводят мечты

Куда приводят мечты (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.31998, What Dreams May Come
Фэнтези, Драма109 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Крис и Энни Нильсены теряют сына и дочь в автокатастрофе, а впереди любящую жену ждет еще одно потрясение – Крис попадает в аварию и погибает. Потеряв семью и смысл жизни, Энни кончает с собой, и ее душа попадает в ад. Крис, оказавшийся в раю, отправляется на поиски любимой в преисподнюю.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Куда приводят мечты»