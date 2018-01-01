Куда приводят мечты (по версии Кураж-Бамбей)
Wink
Фильмы
Куда приводят мечты (по версии Кураж-Бамбей)

Куда приводят мечты (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.91998, What Dreams May Come
Фэнтези, Драма108 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Незабвенная мелодрама с великим Робином Уильямсом и оскароносными визуальными эффектами стала еще более трогательной благодаря эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Крис и Энни Нильсены теряют сына и дочь в автокатастрофе, а впереди любящую жену ждет еще одно потрясение – Крис попадает в аварию и погибает. Потеряв семью и смысл жизни, Энни кончает с собой, и ее душа попадает в ад. Крис, оказавшийся в раю, отправляется на поиски любимой в преисподнюю.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Куда приводят мечты (по версии Кураж-Бамбей)»