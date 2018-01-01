Wink
Крылья голубки
Актёры и съёмочная группа фильма «Крылья голубки»

Режиссёры

Иэн Софтли

Iain Softley
Режиссёр

Актёры

Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаKate Croy
Лайнас Роуч

Linus Roache
АктёрMerton
Алекс Дженнингс

Alex Jennings
АктёрLord Mark
Шарлотта Рэмплинг

Charlotte Rampling
АктрисаAunt Maude
Бен Майлз

Ben Miles
АктёрJournalist 1
Филип Райт

Philip Wright
АктёрJournalist 2
Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрKate's Father
Александр Джон

Alexander John
Актёр
Элисон Эллиотт

Alison Elliott
Актриса
Элизабет Макговерн

Elizabeth McGovern
АктрисаSusan

Сценаристы

Хуссейн Амини

Hossein Amini
Сценарист
Генри Джеймс

Henry James
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Парфитт

David Parfitt
Продюсер
Марк Купер

Mark Cooper
Продюсер

Художники

Эндрю Сандерс

Andrew Sanders
Художник
Сэнди Пауэлл

Sandy Powell
Художница

Монтажёры

Тарик Анвар

Tariq Anwar
Монтажёр

Операторы

Эдуарду Серра

Eduardo Serra
Оператор

Композиторы

Эд Ширмёр

Edward Shearmur
Композитор