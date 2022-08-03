Крылья голубки (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Wings of the Dove
Драма, Мелодрама97 мин18+
О фильме
Кейт, девушка из высшего общества, влюбляется в простого журналиста. Ее разум не позволяет ей нарушить традиции и строгие устои XIX века в то время, как сердце принадлежит бурному новому веку, призывает окунуться со всем пылом юной страсти в безумный роман.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИСРежиссёр
Иэн
Софтли
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- АДАктёр
Алекс
Дженнингс
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- БМАктёр
Бен
Майлз
- ФРАктёр
Филип
Райт
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- АДАктёр
Александр
Джон
- ЭЭАктриса
Элисон
Эллиотт
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ГДСценарист
Генри
Джеймс
- ДППродюсер
Дэвид
Парфитт
- МКПродюсер
Марк
Купер
- ЭСХудожник
Эндрю
Сандерс
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр