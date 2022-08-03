Крылья голубки (фильм, 1997) смотреть онлайн

Кейт, девушка из высшего общества, влюбляется в простого журналиста. Ее разум не позволяет ей нарушить традиции и строгие устои XIX века в то время, как сердце принадлежит бурному новому веку, призывает окунуться со всем пылом юной страсти в безумный роман.

