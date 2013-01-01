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Кровь искупления

Кровь искупления (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Blood of Redemption
Боевики81 мин18+

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Сюжет

Куинн Форте имел всe: власть, богатство, брата, боготворивший его, и женщину, которая очень любила его. Преданный кем-то из друзей, в одну ночь он теряет всe и оказывается за решеткой. После освобождения из тюрьмы, герой объединяется со своим бывшим ставленником и близким другом и наносит врагам ответный удар.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь искупления»

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