Кровь искупления (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Куинн Форте имел всe: власть, богатство, брата, боготворивший его, и женщину, которая очень любила его. Преданный кем-то из друзей, в одну ночь он теряет всe и оказывается за решеткой. После освобождения из тюрьмы, герой объединяется со своим бывшим ставленником и близким другом и наносит врагам �ответный удар.



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