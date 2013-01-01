Кровь искупления (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Blood of Redemption
Боевики81 мин18+
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Сюжет
Куинн Форте имел всe: власть, богатство, брата, боготворивший его, и женщину, которая очень любила его. Преданный кем-то из друзей, в одну ночь он теряет всe и оказывается за решеткой. После освобождения из тюрьмы, герой объединяется со своим бывшим ставленником и близким другом и наносит врагам �ответный удар.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Джорджо
Серафини
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Билли
�Зейн
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- Актёр
Роберт
Дави
- ДХАктриса
Джелли
Хоуи
- МФАктёр
Масси
Фурлан
- РМАктёр
Роберт
Миано
- ЛДАктриса
ЛаДон
Драммонд
- СЛАктёр
Скотт
Ли
- РРСценарист
Рей
Рейс
- ДССценарист
Джорджо
Серафини
- ББПродюсер
Бриттани
Бауэн
- ДКПродюсер
Джанни
Капальди
- АРПродюсер
Андре
Релис
- РТХудожница
Ралин
Теппер
- МКОператор
Марко
Каппетта