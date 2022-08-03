После свадьбы Молли Рейнольдс возвращается в свой давно заброшенный фамильный дом, где страшные воспоминания о кошмарах детства начинают просачиваться в ее новую жизнь. Вскоре она начинает погружаться в пучину зла, размывающего границы между психозом и одержимостью демонами…

