Крошка Молли (фильм, 2011) смотреть онлайн
5.82011, Lovely Molly
Ужасы, Драма96 мин18+
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О фильме
После свадьбы Молли Рейнольдс возвращается в свой давно заброшенный фамильный дом, где страшные воспоминания о кошмарах детства начинают просачиваться в ее новую жизнь. Вскоре она начинает погружаться в пучину зла, размывающего границы между психозом и одержимостью демонами…
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эдуардо
Санчес
- ГЛАктриса
Гретхен
Лодж
- ДЛАктёр
Джонни
Льюис
- Актриса
Александра
Холден
- ФБАктёр
Филд
Бловелт
- КААктёр
Кен
Арнольд
- ТГАктриса
Тара
Гарвуд
- КЗАктриса
Камилла
Зайди Беннетт
- КМАктёр
Кевин
Мюррэй
- ДРАктёр
Даг
Робертс
- ДМАктёр
Дэн
Мэннинг
- ЭССценарист
Эдуардо
Санчес
- ДНСценарист
Джэми
Нэш
- РКПродюсер
Робин
Кови
- ДФПродюсер
Джейн
Флеминг
- ГХПродюсер
Грегг
Хейл
- МОПродюсер
Марк
Ордески
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ЭСМонтажёр
Эдуардо
Санчес
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вона