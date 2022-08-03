Крошка Молли
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Крошка Молли

Крошка Молли (фильм, 2011) смотреть онлайн

5.82011, Lovely Molly
Ужасы, Драма96 мин18+

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О фильме

После свадьбы Молли Рейнольдс возвращается в свой давно заброшенный фамильный дом, где страшные воспоминания о кошмарах детства начинают просачиваться в ее новую жизнь. Вскоре она начинает погружаться в пучину зла, размывающего границы между психозом и одержимостью демонами…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крошка Молли»