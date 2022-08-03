Крошка из Беверли-Хиллз 3 (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta!
Комедия, Приключения85 мин0+
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О фильме
Когда Папи с сопровождающей его компанией перебираются в роскошный отель, то его самый юный щенок по кличке Роза чувствует себя заброшенным, и Папи должен сделать все, чтобы доказать, что этот щенок очень важен для него.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Лев
Л. Спиро
- МКАктёр
Маркус
Колома
- ЭКАктриса
Эрин
Кэхилл
- СЯАктёр
Седрик
Ярбро
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- БЛАктриса
Бриана
Лэйн
- Актёр
Себастьян
Роше
- ДБАктёр
Джейсон
Брукс
- КГАктёр
Кайл
Гэсс
- АФАктриса
Аманда
Фуллер
- МЛАктёр
Майкл
Лэнахан
- ДБСценарист
Джеффри
Бушнелл
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- СЕПродюсер
Сара
Е. Уайт
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра