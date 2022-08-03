Крошка из Беверли-Хиллз 3
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Детям
Крошка из Беверли-Хиллз 3

Крошка из Беверли-Хиллз 3 (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.72012, Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta!
Комедия, Приключения85 мин0+

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О фильме

Когда Папи с сопровождающей его компанией перебираются в роскошный отель, то его самый юный щенок по кличке Роза чувствует себя заброшенным, и Папи должен сделать все, чтобы доказать, что этот щенок очень важен для него.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крошка из Беверли-Хиллз 3»