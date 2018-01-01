Wink
Детям
Крокодил Гена
Актёры и съёмочная группа фильма «Крокодил Гена»

Актёры и съёмочная группа фильма «Крокодил Гена»

Режиссёры

Роман Качанов

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

АктёрГена
Клара Румянова

АктрисаЧебурашка
Владимир Раутбарт

АктёрШапокляк
Владимир Кенигсон

Актёрпродавец
Тамара Дмитриева

АктрисаГаля

Сценаристы

Эдуард Успенский

Сценарист
Роман Качанов

Сценарист

Продюсеры

Натан Битман

Продюсер

Художники

Александр Горбачев

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Иосиф Голомб

Оператор

Композиторы

Михаил Зив

Композитор