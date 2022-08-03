Wink
Фильмы
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе

Крокодил Данди в Лос-Анджелесе (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Crocodile Dundee in Los Angeles
Боевик, Комедия90 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вы готовы к возвращению Крокодила Данди?
В третьей части этого безумно популярного фильма Мик Данди, следуя за своей подругой, журналисткой Сью Чарльстон, переселяется из деревенской глуши Австралии в модный и суетливый Лос-Анджелес.
Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. Данди, которому надоело беспрерывно попадать в глупые и комичные ситуации, включается в журналистское расследование Сью…

Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе»