Крокодил Данди в Лос-Анджелесе (фильм, 2001) смотреть онлайн

Вы готовы к возвращению Крокодила Данди?

В третьей части этого безумно популярного фильма Мик Данди, следуя за своей подругой, журналисткой Сью Чарльстон, переселяется из деревенской глуши Австралии в модный и суетливый Лос-Анджелес.

Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. Данди, которому надоело беспрерывно попадать в глупые и комичные ситуации, включается в журналистское расследование Сью…

