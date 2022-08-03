Крокодил Данди в Лос-Анджелесе (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Crocodile Dundee in Los Angeles
Боевик, Комедия90 мин12+
О фильме
Вы готовы к возвращению Крокодила Данди?
В третьей части этого безумно популярного фильма Мик Данди, следуя за своей подругой, журналисткой Сью Чарльстон, переселяется из деревенской глуши Австралии в модный и суетливый Лос-Анджелес.
Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. Данди, которому надоело беспрерывно попадать в глупые и комичные ситуации, включается в журналистское расследование Сью…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СУРежиссёр
Саймон
Уинсер
- ПХАктёр
Пол
Хоган
- ЛКАктриса
Линда
Козловски
- ДБАктёр
Джер
Бернс
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- АУАктёр
Алек
Уилсон
- ДСАктёр
Джерри
Скилтон
- ДКАктёр
Дональд
Керр
- СКАктёр
Серж
Кокберн
- АТАктриса
Аида
Туртурро
- Актёр
Пол
Родригес
- МБСценарист
Мэтт
Берри
- ПХСценарист
Пол
Хоган
- ПХПродюсер
Пол
Хоган
- КХПродюсер
Конрад
Хул
- ЛХПродюсер
Лэнс
Хул
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- Композитор
Бэзил
Поледурис