Крик (фильм, 2022) смотреть онлайн

Вудсборо, наши дни. Старшеклассница Тара Карпентер получает звонок от незнакомца, затеявшего с ней пугающую игру с жизнью девушки на кону. Таре чудом удается выжить, но горожане понимают, что случившееся с ней – лишь первый этап жуткого плана маньяка, подражающего знаменитому Призрачному лицу, державшему город в страхе 25 лет назад. Кто же скрывается под маской на этот раз?

