Крик
7.52022, Scream
Ужасы, Детектив109 мин18+

Крик (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Вудсборо, наши дни. Старшеклассница Тара Карпентер получает звонок от незнакомца, затеявшего с ней пугающую игру с жизнью девушки на кону. Таре чудом удается выжить, но горожане понимают, что случившееся с ней – лишь первый этап жуткого плана маньяка, подражающего знаменитому Призрачному лицу, державшему город в страхе 25 лет назад. Кто же скрывается под маской на этот раз?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик»