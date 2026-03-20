Крик 7
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Крик 7

Крик 7 (фильм, 2026) смотреть онлайн

7.92026, Scream 7
Ужасы, Детектив113 мин18+

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О фильме

Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт построила новую жизнь, появляется убийца Призрачное лицо, её самые тёмные страхи воплощаются в реальность: её дочь становится следующей целью. Стремясь защитить свою семью, Сидни должна столкнуться с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик 7»