Крик 7 (фильм, 2026) смотреть онлайн
7.92026, Scream 7
Ужасы, Детектив113 мин18+
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О фильме
Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт построила новую жизнь, появляется убийца Призрачное лицо, её самые тёмные страхи воплощаются в реальность: её дочь становится следующей целью. Стремясь защитить свою семью, Сидни должна столкнуться с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КУРежиссёр
Кевин
Уильямсон
- Актриса
Кортни
Кокс
- ИМАктриса
Изабель
Мэй
- ДСАктриса
Джасмин
Савой Браун
- МГАктёр
Мэйсон
Гудинг
- Актриса
Анна
Кэмп
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- МРАктриса
Мишель
Рэндольф
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- АГАктёр
Аса
Германн
- СОАктриса
Селеста
О’Коннор
- Актёр
Сэм
Рекнер
- ИЭАктёр
Итэн
Эмбри
- ТСАктёр
Тимоти
С. Саймонс
- МКАктёр
Марк
Консуэлос
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- СФАктёр
Скотт
Фоули
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ЭЛАктриса
Эми
Луиза Пембертон
- ВТАктёр
Виктор
Турпин
- РЛАктёр
Роджер
Л. Джексон
- ДБАктёр
Джейсон
Бёрки
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- ДКАктёр
Джереми
Коннер
- КДАктёр
Крэйг
Дэйн
- КХАктриса
Кэрол
Хикки
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- Продюсер
Джеймс
Вандербилт
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- МБПродюсер
Мэттью
Беттинелли
- ГБПродюсер
Гай
Бусик
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами