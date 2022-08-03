Крид: Наследие Рокки (фильм, 2015) смотреть онлайн

В центре внимания сын Аполло Крида — первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, впоследствии ставшего лучшим другом героя. Талант отца в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него в итоге становится постаревший Рокки.

