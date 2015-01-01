Крид: Наследие Рокки HD
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Крид: Наследие Рокки HD

Крид: Наследие Рокки HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Creed
Боевики127 мин0+

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Сюжет

В центре внимания сын Аполло Крида — первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, впоследствии ставшего лучшим другом героя. Талант отца в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него в итоге становится постаревший Рокки.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крид: Наследие Рокки HD»

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