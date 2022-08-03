Красный гаолян (фильм, 1988) смотреть онлайн

Действие фильма развивается в первой трети ХХ века на северо-востоке Китая. Юную Цзюцзи насильно выдают замуж за больного проказой старика – владельца винокурни. Ее уже несут в красном свадебном паланкине, но один из носильщиков паланкина, молодой и отважный Ю, похищает девушку и тем самым спасает ее от столь незавидной участи. Связав свою судьбу, молодые герои становятся хозяевами винокурни, где производится чудодейственный напиток – крепкое гаоляновое вино, бодрящее дух и исцеляющее многие болезни. Мирную жизнь прерывает вторжение японцев. Вместе с односельчанами Ю и Цзюцзи встают на защиту родных гаоляновых полей. Земля орошается огненно-красным вином и кровью...

