Красный гаолян (фильм, 1988) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие фильма развивается в первой трети ХХ века на северо-востоке Китая. Юную Цзюцзи насильно выдают замуж за больного проказой старика – владельца винокурни. Ее уже несут в красном свадебном паланкине, но один из носильщиков паланкина, молодой и отважный Ю, похищает девушку и тем самым спасает ее от столь незавидной участи. Связав свою судьбу, молодые герои становятся хозяевами винокурни, где производится чудодейственный напиток – крепкое гаоляновое вино, бодрящее дух и исцеляющее многие болезни. Мирную жизнь прерывает вторжение японцев. Вместе с односельчанами Ю и Цзюцзи встают на защиту родных гаоляновых полей. Земля орошается огненно-красным вином и кровью...
СтранаКитай
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЧИРежиссёр
Чжан
Имоу
- Актриса
Гун
Ли
- ЦВАктёр
Цзян
Вэнь
- ТЖАктёр
Тэн
Жуцзюнь
- МЦАктёр
Минг
Цянь
- ЦЧАктёр
Цзи
Чуньхуа
- ЧЧАктёр
Чуньхуа
Чжай
- ЦЧАктёр
Цзя
Чжаоцзи
- ЮЧАктриса
Юйсян
Чжан
- ГЧАктриса
Гуйюнь
Чжоу
- МЯСценарист
Мо
Янь
- УТПродюсер
У
Тяньмин
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Прокофьев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ГЧОператор
Гу
Чанвэй