Красные туфельки и семь гномов (фильм, 2019) смотреть онлайн

Однажды семь принцев-героев по ошибке нападают на фею. В ответ она превращает их в гномов, и только поцелуй самой красивой девушки может снять заклятие. Тем временем отец принцессы Белоснежки, комплексующей из-за своей полноты, женится на Реджине – старой ведьме, которой дарят красоту и молодость волшебные туфельки. После свадьбы отец пропадает. Белоснежка крадет у мачехи туфли, и, став стандартно-привлекательной, отправляется на поиски. За помощью она обращается к тем самым семи гномам.

