Красные туфельки и семь гномов (фильм, 2019) смотреть онлайн

Красные туфельки и семь гномов
9.22019, Red Shoes
Мультфильм, Комедия88 мин6+

Однажды семь принцев-героев по ошибке нападают на фею. В ответ она превращает их в гномов, и только поцелуй самой красивой девушки может снять заклятие. Тем временем отец принцессы Белоснежки, комплексующей из-за своей полноты, женится на Реджине – старой ведьме, которой дарят красоту и молодость волшебные туфельки. После свадьбы отец пропадает. Белоснежка крадет у мачехи туфли, и, став стандартно-привлекательной, отправляется на поиски. За помощью она обращается к тем самым семи гномам.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

