Красные туфельки и семь гномов (фильм, 2019) смотреть онлайн

Однажды семь принцев-героев по ошибке нападают на фею. В ответ она превращает их в гномов, и только поцелуй самой красивой девушки может снять заклятие. Тем временем отец принцессы Белоснежки, комплексующей из-за своей полноты, женится на Реджине – старой ведьме, которой дарят красоту и молодость волшебные туфельки. После свадьбы отец пропадает. Белоснежка крадет у мачехи туфли, и, став стандартно-привлекательной, отправляется на поиски. За помощью она обращается к тем самым семи гномам.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ХСРежиссёр
Хон
Сон-хо
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актриса
Джина
Гершон
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- ДРАктёр
Джим
Рэш
- ФХАктёр
Фредерик
Хамель
- АКАктриса
Ава
Колкер
- ЖДАктриса
Жужу
Джорни Бренер
- СРАктёр
Сет
Редфорд
- КДАктриса
Кэти
ДиЧикко
- ХССценарист
Хон
Сон-хо
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли