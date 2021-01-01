Красное уведомление (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Более двух тысяч лет назад влюблённый в Клеопатру древнеримский генерал Марк Антоний подарил ей три яйца, украшенные золотом и драгоценными камнями. С тех пор эти вещицы окружали легенды, пока в начале XX века не были обнаружены две из них: теперь одно яйцо выставляется в музее Рима, другое содержится в частной коллекции, а местонахождение третьего неизвестно. Когда египетский миллиардер объявляет большую награду каждому, кто доставит три яйца Клеопатры к свадьбе его дочери, агент ФБР Джон Хартли использует это как возможность поймать самого разыскиваемого вора предметов искусства Нолана Бута. Но тот, стащив яйцо из римского музея, уходит от преследования. Вскоре под давлением обстоятельств Буту и Хартли придётся не только объединиться в поисках драгоценных яиц, но и вести хитроумную игру против ещё одного разыскиваемого Интерполом «любителя» предметов старины по прозвищу Ладья.



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