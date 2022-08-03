Красная планета
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Красная планета

Красная планета (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.42000, Red Planet
Фантастика, Триллер102 мин18+

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О фильме

В 21 веке Земля вымирает, и жить на ней становится все труднее. Ученые надеются основать колонию на Марсе. Команда из шести астронавтов отправляется на планету, чтобы осмотреть планету с целью ее пригодности для жизни.

Страна
США, Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная планета»