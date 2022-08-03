Красная планета (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.42000, Red Planet
Фантастика, Триллер102 мин18+
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О фильме
В 21 веке Земля вымирает, и жить на ней становится все труднее. Ученые надеются основать колонию на Марсе. Команда из шести астронавтов отправляется на планету, чтобы осмотреть планету с целью ее пригодности для жизни.
СтранаСША, Австралия
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хоффман
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актёр
Саймон
Бейкер
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ДМАктриса
Джессика
Мортон
- КБАктриса
Кэролайн
Босси
- БНАктёр
Боб
Нилл
- НРАктёр
Нил
Росс
- ДЛСценарист
Джонатан
Лемкин
- ЧПСценарист
Чак
Пфаррер
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Марк
Кантон
- ХСПродюсер
Хорхе
Саралеги
- СДПродюсер
Стивен
Джонс
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ХБХудожник
Хью
Бэйтап
- КМХудожница
Катрин
Мансилл
- КБХудожница
Ким
Барретт
- БДХудожник
Брайан
Дастинг
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл